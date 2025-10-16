«Приятно, что нам было к кому ехать». Миронова и Устенко — о сборах в США

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, как адаптировались к тренировочному процессу на сборах в США.

Миронова: Прилетели мы туда с полным ощущением неизвестности, потому что был новый тренерский штаб. Мы хотели посмотреть, как всё устроено, но это всегда волнительно — чужая страна, новый штаб. Единственное, что было очень приятно — осознание того, что там будут Каролин Грин и Майкл Парсонс. Я знакома с ними очень давно, а Женя…

Устенко: Мы познакомились на Lombardia Trophy в 2019 году вроде.

Миронова: Поэтому нам было к кому ехать. Я помню, как мы вышли на первый лёд: на нас смотрели, улыбались. Мы волнуемся, так стараемся и нам говорят: «Ребят, ну, сейчас будем всё чистить».

Устенко: Мы приехали в то же самое место и в тот же город, что и в прошлом году. Мы жили под Детройтом — рядом с тем же катком, где тогда тренировались. Перед тем как выйти на лёд, пошли разминаться, а Чарли вышел со льда, поздоровался, спросил, как мы доехали, всё ли в порядке: «Разминайтесь спокойно, выходите на лёд, будем работать». Этот маленький жест был очень приятен: в новом месте, с новыми ребятами, которых, условно говоря, не знаешь, — он спокойно к нам отнёсся. И на этом всё началось, мы начали работать, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.