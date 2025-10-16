«Я заснула с боулом в руках». Миронова и Устенко — о нагрузке на сборах в США

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, что столкнулись с высокой нагрузкой на сборах в США.

Миронова: Вначале сильно уставали — у меня есть видео, где я заснула с боулом в руках. Тогда меня очень тянуло на рыбное, и мы часто ходили в японский магазин.

Устенко: Шикарный просто магазин.

Миронова: Им владеют японцы, туда ходят тоже японцы — это знак качества. Мы с Женей там брали боул с острым лососем. Когда мы возвращаемся домой, я так устаю, что ложусь в тренировочной одежде, на груди у меня лежит боул, и я засыпаю в таком состоянии. Потом просыпаюсь — кусок рыбы всё ещё на мне — и снова засыпаю. На самом деле, для меня это очень приятное ощущение, потому что это как физическое доказательство проделанной работы.

Я получала настоящее удовольствие, поэтому сбор прошёл очень хорошо. Я сильно привязалась к ребятам и тренерскому штабу, скучаю по всем, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.