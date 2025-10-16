Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко: очень рады, что чемпионат России будет в Санкт-Петербурге

Миронова и Устенко: очень рады, что чемпионат России будет в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, что рады выбору места проведения чемпионата России — 2026.

Устенко: Круто, никуда лететь не надо.

Миронова: Да, классно, мы очень рады. Ненавижу полёты: боюсь, отекаю. Мне тяжело, сушит кожу, плохо себя чувствую физически. И обратно ещё лететь, хочется лечь поспать. А самолёты у нас либо вечерние, либо утренние.

Устенко: Нет времени, чтобы выспаться.

Миронова: Состояние не очень приятное, но терпимое. С учётом того, что чемпионат России в Питере, очень рада. Мы его завершим — и сразу будем выступать на новогодних ёлках. Очень удобно.

Устенко: Никуда ехать не надо. А если не будем выступать на ёлках, отдохнём дома. Всё равно круто выступать дома: публика родная. В Питере очень тёплая публика — контрольные прокаты это показали. Понятное дело, что на танцах народу меньше, это нормально — нет прыжков, не так интересно смотреть. Но всё равно публика очень ярко поддерживала. Большое спасибо тем, кто остался: у меня аж в ушах зазвенело, когда мы выходили, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Эксклюзив
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android