Миронова и Устенко: очень рады, что чемпионат России будет в Санкт-Петербурге

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, что рады выбору места проведения чемпионата России — 2026.

Устенко: Круто, никуда лететь не надо.

Миронова: Да, классно, мы очень рады. Ненавижу полёты: боюсь, отекаю. Мне тяжело, сушит кожу, плохо себя чувствую физически. И обратно ещё лететь, хочется лечь поспать. А самолёты у нас либо вечерние, либо утренние.

Устенко: Нет времени, чтобы выспаться.

Миронова: Состояние не очень приятное, но терпимое. С учётом того, что чемпионат России в Питере, очень рада. Мы его завершим — и сразу будем выступать на новогодних ёлках. Очень удобно.

Устенко: Никуда ехать не надо. А если не будем выступать на ёлках, отдохнём дома. Всё равно круто выступать дома: публика родная. В Питере очень тёплая публика — контрольные прокаты это показали. Понятное дело, что на танцах народу меньше, это нормально — нет прыжков, не так интересно смотреть. Но всё равно публика очень ярко поддерживала. Большое спасибо тем, кто остался: у меня аж в ушах зазвенело, когда мы выходили, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.