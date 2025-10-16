Миронова и Устенко рассказали о своём худшем выступлении

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились воспоминаниями о худшем выступлении в карьере.

Устенко: У нас был опыт на соревнованиях в Италии, когда тренировка накануне. То есть утром откатали короткую, вечером тренировали произвольную, а утром снова выступали. Тогда произвольную мы ужасно откатали.

Миронова: Это был худший прокат, который мы когда-либо делали.

Устенко: Мы входим в первую поддержку, пять секунд от начала. Там была поддержка, Катя хватает мою ногу, а я держу её на оттяжке. Мы заходим, и то ли она не захватилась, то ли я дёрнул раньше — и Катя просто вылетает у меня из рук. А это только седьмая секунда с начала программы! Стою и думаю: «Так, может, закончить? Ну его?» Просто первый же элемент срываешь и такой: «А нафиг мне дальше кататься?»

Миронова: Ну да, там тогда таким комом всё пошло. Зато там такой красивый был номер, у нас квартира вообще шикарная, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.