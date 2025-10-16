Миронова и Устенко объяснили, почему не поехали на сборы к Игорю Шпильбанду

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, почему не поехали на сборы к американскому тренеру Игорю Шпильбанду.

Миронова: Мы изначально планировали поехать в оба места по три недели, но мы начали работать с Чарли Уайтом и Грегом Зюрлайном.

Устенко: С ними мы уже начали ставить программы. А уезжать посреди рабочего процесса — это плохой тон.

Миронова: Нам очень понравилось у Чарли.

Устенко: Да, мы втянулись в процесс, Танит с Грегом тоже. С Танит мы могли три-четыре тренировки один транзишн разбирать, потому что она говорила: «Он хороший, но я хочу ещё что-то придумать».

Миронова: И это так приятно, потому что мы чужие спортсмены, фигуристы из России. И в их штабе мы — первые спортсмены из России. Если у Игоря русскоговорящая группа или фигуристы русского происхождения, то там это не так. И это было по-человечески приятно. Ну и плюс финансово у Чарли чуть дешевле.

Устенко: Это тоже сыграло на руку, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.