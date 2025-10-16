Миронова и Устенко рассказали, с кем общались на сборах в США

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поделились, с кем им удалось пообщаться на сборах в США.
— Удалось пообщаться с другими спортсменами группы Чарли?
Миронова: С Катариной Волфкостин и Дмитрием Царевским общались.
Устенко: В целом со всеми по чуть-чуть общались.
Миронова: Олег Муратов. Там ещё были ребята — итальянцы Виктория Манни и Карло Рётлисбергер, но они, как мне кажется, очень стеснительные сами по себе.
Устенко: Да, они на своей волне. И сами по себе.
Миронова: Но мы всё равно немного пообщались. Вопрос поступал — ответ был.
Устенко: Кэролайн Грин и Майкл Парсонс очень приятные ребята. Майкл с нами пытался на русском говорить, спрашивал с акцентом: «Как дела?» Мы могли ответить ему на русском. И он отвечал: «Хорошо, я понял».
Миронова: Он столько лет катался у русских тренеров, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.