«Мы ребята доброжелательные, на контакт идём». Миронова и Устенко об атмосфере на сборах

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, какая атмосфера царила на сборах в США.

Устенко: Вот что мне очень нравится в Америке — это очень дружеская атмосфера в группе. В России мало таких групп, где ребята могут вместе собраться на выходных и пойти куда-то. Там все воспринимают одногруппников скорее как друзей, а не как соперников. В США же ребята постоянно собирались на выходные, выезжали куда-то вместе. В последний день мы с ними поехали на какой-то фестиваль всей группой — было очень прикольно. Мы с Олежей как-то ушли вдвоём и заболтались, повернулись — никого нет, значит, остаёмся вдвоём.

Миронова: То же самое было с Мишей.

Устенко: Все в какие-то маленькие такие компании сбились и ушли. Мы там вообще к Елене Николаевне [Соколовой] с Грегом пришли в ресторанчик и сидели с ними, круто было. Интересно узнать, как живут люди за океаном.

Миронова: В общем, приятно. Думаю, что это зависит напрямую от того, с каким посылом ты идёшь. Люди это считывают и дают ответ. А мы ребята доброжелательные, на контакт идём. Нам интересно со всеми общаться — искренне, без какой-то выгоды, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марии Кравченко.