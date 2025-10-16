Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Катя разнесла номер — было настолько обидно». Миронова и Устенко о неудаче в Красноярске

«Катя разнесла номер — было настолько обидно». Миронова и Устенко о неудаче в Красноярске
Аудио-версия:
Комментарии

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились эмоциями от неудачного выступления в Красноярске.

Миронова: Я разнесла номер в тот вечер — мне было настолько обидно! Не злилась на Женю, но мне было просто очень обидно, прямо до жути. От себя сама не ожидала такой реакции: держалась-держалась, а потом меня прорвало.

Устенко: Ну и конец сезона, всё навалилось, тем более после фееричной короткой. У нас был очень хороший ритм-танец, с уверенностью. После него все сказали: «Мы увидели, что вы кайфанули». Да и произвольный, несмотря на это падение, хороший был, чувственный. Глупо, обидно. Теперь знаю, что нужно расслабиться, в номере сесть и сказать себе: «Всё, старты закончились».

Миронова: Ну там была настолько глупая ошибка — как Даня Самсонов перед произвольной программой на прокатах упал, примерно такого же плана ошибка. Человек — профессионал? Профессионал. Прыгает? Прыгает. Кататься умеет? Да. И вот всё равно может упасть, у Жени случилось так же, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

