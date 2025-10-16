Кимми Репонд пропустит этапы Гран-при текущего сезона

Швейцарская фигуристка Кимми Репонд заявила, что пропустит оба этапа Гран-при текущего сезона. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

«Дорогие фанаты фигурного катания, к сожалению, я вынуждена сняться с обоих этапов Гран-при из-за травмы ноги, которая беспокоит меня с января. Сейчас я чувствую себя лучше, только что снова вышла на лёд. Скоро вернусь», — написала Репонд у себя в аккаунте в соцсети.

Кимми Репонд должна была принять участие в этапах Гран-при ISU в Китае (26-26 октября) и Японии (7-9 ноября).

Репонд является бронзовым призёром Чемпионата Европы (2025), двукратной чемпионкой Швейцарии, серебряным призёром турниров серии «челленджер» Budapest Trophy и Nebelhorn Trophy.