«Не хочу сглазить, просто горжусь». Миронова и Устенко — об олимпийской квалификации

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о выступлениях Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026.

Миронова: Смотрела наших ребят, здесь буду максимально честна. Знаю, насколько каждый старт стрессовый для спортсмена. Не могу подключиться к ощущениям ребят, но могу предположить, что там была просто феерия в голове. У меня это вызывает исключительно уважение, по-спортивному рада, что так сложилось. И на этом всё. Это первый этап для них. Я не хочу их сглазить, просто горжусь.

Устенко: Ребята, конечно, молодцы, что выступили, показали чистейшую работу.

Миронова: Такое давление было…

Устенко: А они выстояли! Дальше можем пожелать только удачи, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.