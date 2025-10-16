Миронова и Устенко рассказали, за кого болели в Пекине в танцах на льду

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко назвали танцоров, за которых болели во время квалификационного турнира к Олимпиаде-2026.

Миронова: Я очень рада за Софию Валь и Асафа Казимова — испанцев.

Устенко: Да, мы катались вместе с Асафом с детства.

Миронова: Очень давно мы с ним знакомы, поэтому я прямо… Надеюсь, звучу честно, потому что правда горжусь ребятами. Мы всё-таки с детства все вместе катаемся, убили столько времени, лет. И когда видишь своих знакомых, которые достигают чего-то, искренне радуешься душой. Мне очень понравился ритм-танец у Элисон Рид и Саулюса Амбрулевичюса, мне кажется, это прямо попадание в их стиль.

— Они случайно оказались на этом отборе.

Миронова: Ну они упали на чемпионате мира в дорожке.

Устенко: Опять же, случайность. Они упали, но вышли, реабилитировались и показали, что достойны этого места.

Миронова: Австралийцы, Холли Харис и Джейсон Чан, мальчик очень прибавил. Они оставили старую произвольную. И считаю, что правильно сделали, постановка была хорошая. Они новые звёздочки, как мне кажется, их активно продвигают, они дают повод, чтобы их заметили, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.