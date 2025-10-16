Скидки
Миронова и Устенко рассказали, какие привычки переняли после поездки в США

Миронова и Устенко рассказали, какие привычки переняли после поездки в США
Выступающие в танцах на льду фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились, какие привычки переняли после поездки на сборы в США.

Миронова: По приезде я старалась чаще улыбаться, но, честно говоря, это не совсем наш менталитет. Я отдаю себе отчёт, что с каждым днём делаю это всё реже и реже. На самом деле, улыбка — отличная привычка, потому что она поддерживает общее хорошее настроение. Когда ты смотришь на человека с довольным лицом, невольно начинаешь улыбаться сам, и настроение улучшается. Эту привычку я взяла себе и стараюсь поддерживать.

Устенко: Мне больше понравилось, что там люди выходят на лёд и оставляют все свои проблемы за бортом. Это я заметил ещё на сборах у Игоря [Шпильбанда].

— А здесь не так?

Устенко: Там это просто более ярко показано. У нас я этого не замечал. У меня это пока что не совсем получается, но я хочу тоже перенять. Дома стало получаться получше, чем там, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
