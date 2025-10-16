«Было тяжело, хотелось домой». Миронова и Устенко — о конфликтах на сборах в США

Выступающие в танцах на льду фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, что сталкивались с конфликтами между собой во время сборов в США.

Устенко: Усталость была очень большая, у меня прям какое-то расстройство. Было тяжело, мне хотелось домой и много всего такого.

Миронова: А я бесилась из-за этого на Женю, потому что я была как помешанная: каждую секунду готова впитывать, как будто период какой-то мании. Но это нормально — это работа. И в моменте, когда меня сильно раздражает Женя, я осознаю, что меня раздражает не он сам как человек, а просто ситуация, в которой нахожусь в первую очередь я сама. И те мысли, которые я себе придумала, не соответствуют тому, что происходит. Это нормальная фигурнокатательная история, мы с ней уживаемся.

Устенко: Ну мы же два живых человека, у которых может быть что-то в голове. В этом и есть смысл тандема, чтобы принимать, что сегодня будет вот так, а не вставать в штыки, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.