Миронова и Устенко поделились планами на сезон

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились, какие планы у них имеются и какие цели поставлены на текущий сезон.

Устенко: Планы есть, но никогда нельзя говорить о них, иначе они не сбудутся. Цель — просто показать хорошие прокаты, программы.

Миронова: Хочется показать то, что мы делаем на тренировке.

Устенко: Чтобы это происходило без зажима и нервозности, достаточно просто выйти, показать результат. С каждым годом это становится всё проще, потому что за спиной уже колоссальный опыт. Когда нам сообщили, что мы катаемся почти 10 лет и у нас уже столько за плечами, я просто захотел принять этот факт, выйти и получать удовольствие, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Миронова и Устенко являются победителями и призёрами финала Кубка России.