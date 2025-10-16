Миронова и Устенко рассказали, поставят ли программу под русскую музыку

Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказали своё отношение к постановке программ под музыку на русском языке.

— Не думали про русскоязычную музыку к своим программам? Это сейчас пользуется спросом.

Устенко: Соревновательную программу — нет. А показательный — ну да, можно. Почему бы и нет?

Миронова: У меня есть надежда на то, что кто-нибудь за границей смотрит, следит. Ну и просто я сама русскую музыку не особо слушаю.

Устенко: Ну и всё равно мы все работаем на международную арену, так или иначе. Поэтому раз есть шанс выйти туда… Это просто объективно.

Миронова: Мы выбираем из того, что приглядывается к программе, подходит нам.

Устенко: Тем более специалисты федерации тоже говорили, что если мы выходим на международную арену, то нужно постараться не выбирать русскую музыку, чтобы лишний раз не было каких-то проблем.

Миронова: При этом ритм-танец у Ани Щербаковой с Егором Гончаровым мне очень понравился, обалденный.

Устенко: Да, это в их стиле, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.