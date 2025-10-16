Миронова выразила мнение о возвращении Шибутани

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, высказалась о возвращении на соревнования американской танцевальной пары Майя Шибутани/Алекс Шибутани.

«Шибутани мне никогда не были симпатичны — как дуэт, из той плеяды, в которой они соревновались. Лично с ними не знакома, поэтому объективно не скажу. Болеть за всех будем, потому что все пары плюс-минус одного уровня, сейчас есть два-три дуэта», — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Майя и Алекс Шибутани — двукратные призёры Олимпийских игр и многократные призёры чемпионатов мира.