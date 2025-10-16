Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова выразила мнение о возвращении Шибутани

Миронова выразила мнение о возвращении Шибутани
Комментарии

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, высказалась о возвращении на соревнования американской танцевальной пары Майя Шибутани/Алекс Шибутани.

«Шибутани мне никогда не были симпатичны — как дуэт, из той плеяды, в которой они соревновались. Лично с ними не знакома, поэтому объективно не скажу. Болеть за всех будем, потому что все пары плюс-минус одного уровня, сейчас есть два-три дуэта», — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Майя и Алекс Шибутани — двукратные призёры Олимпийских игр и многократные призёры чемпионатов мира.

Материалы по теме
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Эксклюзив
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android