Фигурное катание

Миронова и Устенко: на льду мы соперники, но не враги

Миронова и Устенко: на льду мы соперники, но не враги
Победители и призёры финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о конкуренции в российских танцах на льду.

Миронова: На льду мы соперники, но не враги.

Устенко: Конкуренция должна быть здоровой, так как это двигатель прогресса. Но она должна быть в меру. Где-то ты что-то подмечаешь — это нормально, а когда делаешь в укор, специально лезешь под ноги — это уже нездоровая ситуация. Карма потом вернётся.

— Дима Евгеньев говорил, что сейчас нет историй про стекло в ботинках и различного рода подставы…

Устенко: Да, Дима очень хороший. А подставы — это уже такой пережиток прошлого.

— Он сказал, что атмосфера в сборной очень дружная и тёплая.

Миронова: Это хорошо. Я считаю, что так и должно быть в той ситуации, в которой мы находимся. Как сборная России мы обязаны быть вместе. Если случится Олимпиада или любой другой крупный турнир, нужно друг друга уважать.

Устенко: Это правда. Личные отношения должны оставаться за бортиком, нравится тебе твой соперник или нет.

Миронова: Это добавляет какой-то химии.

Устенко: Это химия — та самая конкуренция, которая будет двигателем процесса, но уходить в крайности неправильно. Всё должно быть здоровым. Пытаться перегнать кого-то можно, но это всё должно быть в здоровом ключе, а не из серии травмировать соперника, закинуть ему стекло в ботинки, резать костюм. Это уже говорит о твоей полной неуверенности, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

