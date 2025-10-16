София Дзепка выиграла 1-й этап Гран-при среди юниоров в Москве

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, выиграла первый этап Гран-при среди юниоров в Москве. За оба выступления фигуристка получила от судей 213,26 балла. В произвольной программе Дзепка исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и пыталась исполнить сольный четверной тулуп, однако упала с этого прыжка.
Второе место заняла Софья Смагина. Она набрала за две программы 195,13 балла. Тройку призёров замкнула Софья Федотова, чья сумма за короткую и произвольную программы составила 184,50.
Гран-при России среди юниоров. Одиночное катание. Юниорки. Итоговые результаты:
1. София Дзепка — 213,26.
2. Софья Смагина — 195,13.
3. Софья Федотова — 184,50.
4. Диана Мильто — 179,96.
5. Алиса Гориславская — 177,98.
6. Валерия Шарапова — 177,44.
7. София Сарновская — 176,22.
