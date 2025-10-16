Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

София Дзепка выиграла 1-й этап Гран-при среди юниоров в Москве

София Дзепка выиграла 1-й этап Гран-при среди юниоров в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка София Дзепка, тренирующаяся под руководством Екатерины Моисеевой, выиграла первый этап Гран-при среди юниоров в Москве. За оба выступления фигуристка получила от судей 213,26 балла. В произвольной программе Дзепка исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и пыталась исполнить сольный четверной тулуп, однако упала с этого прыжка.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 1, Москва
Девушки. Произвольная программа
16 октября 2025, четверг. 12:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
213.26
2
Софья Смагина
Москва
195.13
3
Софья Федотова
Санкт-Петербург
184.50

Второе место заняла Софья Смагина. Она набрала за две программы 195,13 балла. Тройку призёров замкнула Софья Федотова, чья сумма за короткую и произвольную программы составила 184,50.

Гран-при России среди юниоров. Одиночное катание. Юниорки. Итоговые результаты:

1. София Дзепка — 213,26.
2. Софья Смагина — 195,13.
3. Софья Федотова — 184,50.
4. Диана Мильто — 179,96.
5. Алиса Гориславская — 177,98.
6. Валерия Шарапова — 177,44.
7. София Сарновская — 176,22.

Материалы по теме
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Эксклюзив
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android