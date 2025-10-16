Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко: волнение должно присутствовать, но быть здоровым

Миронова и Устенко: волнение должно присутствовать, но быть здоровым
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как относятся к волнению перед стартами.

Миронова: Это очень сложно сделать в моменте. Много говорим об этом, так легко об этом говорить в спокойной атмосфере, например, сидя за столом. Но когда находишься в ожидании выхода на лёд, это ощущение невозможно сравнить ни с чем. Как бы сильно ни наобещал себе в предыдущие дни или в разговоре с кем-то, ты не сможешь быть в том же состоянии, которое придумал заранее. Это просто невозможно. Это нужно тренировать и преодолевать каждый раз, независимо от того, насколько ты опытен и успешен. Возможно, когда ничего не чувствуешь, что-то не так — нерв всё равно должен присутствовать. Потому что это ответственность перед окружающими, а для нас — это, безусловно, Женя.

Устенко: Здесь я с Катей согласен. Мне кажется это очень правильным, с Кириллом Алёшиным об этом разговаривали и Татьяной, нашим психологом. Волнение — это нормально, оно должно присутствовать, но быть здоровым — не так, что у тебя начинается паническая атака — и ты не можешь ничего сделать.

Миронова: Это здоровая реакция организма на опасность. А это по факту опасность.

Устенко: Это стрессовая ситуация, к которой не привык. Когда уже нет волнения — это звоночек. Может быть, выгорел или ещё что-то. Последние сезона два-три это волнение у нас здоровое благодаря Татьяне.

Миронова: Но всё равно оно бывает волнами. Так всегда, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Эксклюзив
«Рыдали на последней тренировке». Миронова/Устенко о сборах в США и неудаче в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android