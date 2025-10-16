Скидки
Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при России в Москве

Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при России в Москве
Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, одержал победу на этапе юниорского Гран-при России – 2025 в Москве. По сумме короткой и произвольных программ Лазарев набрал 264,09 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 1, Москва
Юноши. Произвольная программа
16 октября 2025, четверг. 15:45 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
264.09
2
Герман Ленков
Санкт-Петербург
244.24
3
Никита Малютин
Москва
219.77

Серебряным призёром этапа стал Герман Ленков, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Звёздный лёд» (244,24 балла), замкнул тройку призёров Никита Малютин, который набрал 219,77 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России – 2025. Этап в Москве. Юниоры:

1. Лев Лазарев (Москва) – 264,09.
2. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 244,24.
3. Никита Малютин (Москва) – 219,77.
4. Марк Лукин (Москва) – 217,82.
5. Михаил Алексахин (Московская область) – 215,01.
6. Николай Колесников (Москва) – 206,48.
7. Кирилл Андреянов (Санкт-Петербург) – 203,62.
8. Макар Николаев (Санкт-Петербург) – 197,46.

