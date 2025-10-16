Школа Алины Загитовой получила новое название после заключения контракта на строительство

Школа имени олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой сменила название после подписания дополнительного соглашения 9 сентября 2025 года. Теперь учреждение значится в реестре Единой информационной системы в сфере закупок как «Центр фигурного катания, школа Алины Загитовой».

Ранее по контракту, заключённому 19 августа нынешнего года, школа называлась «Республиканский центр фигурного катания Алины Загитовой».

Сумма контракта на строительство центра фигурного катания в Казани составляет 1 283 550 000 рублей. Срок исполнения назначен на 15 января 2027 года, заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан.