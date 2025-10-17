Скидки
Алина Горбачёва пропустит этап Гран-при России в Красноярске

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Алина Горбачёва сообщила, что не сможет принять участие в этапе Гран-при страны в Красноярске. Спортсменка выразила надежду, что в будущем сможет оставаться в стороне от различных невзгод.

«Дорогие болельщики, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в Гран-при в Красноярске. Хочется верить, что дальше неприятности будут обходить меня стороной», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Этап серии Гран-при России в Красноярске пройдёт с 1 по 4 ноября. Напомним, 18-летняя Горбачёва получила травму во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине, который прошёл в сентябре этого года. Юная спортсменка столкнулась с другим спортсменом на тренировке, получив порез левой ноги.

