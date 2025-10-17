Скидки
Фигурное катание

Александра и Макар Игнатовы обвенчались и покрестили сына

Аудио-версия:
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов обвенчались и покрестили сына Михаила. Об этом фигуристы сообщили в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), бронзовым призёром чемпионата мира (2021), двукратным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), победительницей этапов серии Гран-при. Она является первой в мире женщиной, прыгнувшей на Олимпийских играх пять четверных прыжков.

