Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова снялась для кампейна Гоши Рубчинского

Алина Загитова снялась для кампейна Гоши Рубчинского
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова снялась для кампейна российского дизайнера уличной одежды Гоши Рубчинского.

На одном из снимков фигуристка позирует в вещах бренда: светлой футболке с чёрной окантовкой, тёмно-синем бомбере с оранжевым капюшоном и светлых джинсах. На втором фото на спортсменке худи и плащ.

Фото: https://gosharubchinskiy.com/

Фото: https://gosharubchinskiy.com/

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Этим летом Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов своего ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

