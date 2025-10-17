Роднина — о подготовке Гуменника и Петросян к ОИ-2026: до Игр ещё достаточно времени

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением о подготовке российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян к Олимпийским играм – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«До Олимпиады ещё достаточно времени. Можно успеть как набрать форму, так и потерять её. Только начало октября, ребята ещё будут соревноваться.

Пока что они завоевали право выступить на Олимпийских играх для себя и страны. Наверняка они выступят на чемпионате России, которое, как мы любим, проводится в декабре», – приводит слова Родниной РБ Спорт.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.