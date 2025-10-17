«Впечатляюще». Американец Браун — о выступлении Гуменника на олимпийском отборе

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 в командном первенстве, американский фигурист Джейсон Браун высказался о выступлении россиянина Петра Гуменника на отборочном турнире к Олимпийским играм — 2026, который в сентябре прошёл в Пекине (Китай).

«Это невероятно. Поражён тем, как эти спортсмены продвигают технику вперед. Пётр зашел на пять квадов – я бы хотел сделать один, ха-ха. Впечатляюще. Мне нравится, что наш вид спорта настолько разный – хорошо, когда участвуют все. Каждый выкладывается на максимум, именно это и делает фигурное катание прекрасным», — приводит слова Брауна Sport24.

Напомним, россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян на отборочном к Олимпиаде турнире завоевали именные квоты на Игры.