Японка Накаи выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Париже, Сакамото — вторая
Японская фигуристка Ами Накаи одержала победу в короткой программе на этапе серии Гран-при ISU в сезоне-2025 в Париже (Франция). Накаи набрала 78,00 баллов.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.00
2
Каори Сакамото
Япония
76.20
3
Изабо Левито
США
73.37
Второе место по результатам короткой программы заняла соотечественница Накаи, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (76,20). Замкнула тройку лидеров представительница США Изабо Левито (73,37).
Фигурное катание. Гран-при ISU, 1-й этап. Париж. Женщины. Короткая программа.
1. Ами Накаи (Япония) – 78,00 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 76,20.
3. Изабо Левито (США) – 73,37.
4. Рён Сумиёси (Япония) – 71,03.
5. Лорин Шильд (Франция) – 62,45.
6. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 62,24.
7. Элис Лин-Грэйси (США) – 59,30.
8. Джиа Шин (Южная Корея) – 59,23.
