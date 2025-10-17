Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Фигурное катание

Японка Накаи выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Париже, Сакамото — вторая

Японка Накаи выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Париже, Сакамото — вторая
Японская фигуристка Ами Накаи одержала победу в короткой программе на этапе серии Гран-при ISU в сезоне-2025 в Париже (Франция). Накаи набрала 78,00 баллов.

Второе место по результатам короткой программы заняла соотечественница Накаи, трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото (76,20). Замкнула тройку лидеров представительница США Изабо Левито (73,37).

Фигурное катание. Гран-при ISU, 1-й этап. Париж. Женщины. Короткая программа.

1. Ами Накаи (Япония) – 78,00 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 76,20.
3. Изабо Левито (США) – 73,37.
4. Рён Сумиёси (Япония) – 71,03.
5. Лорин Шильд (Франция) – 62,45.
6. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 62,24.
7. Элис Лин-Грэйси (США) – 59,30.
8. Джиа Шин (Южная Корея) – 59,23.

