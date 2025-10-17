Левито — об изменениях: я перестала чувствовать тяжесть, когда приземляю прыжки

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) в одиночном катании Изабо Левито высказалась о своём выступлении в короткой программе на первом этапе серии Гран-при ISU в Париже. За своё выступление она получила 73,37 балла и заняла третье место.

«С этого года я меньше контролирую прыжки. Я перестала чувствовать тяжесть, когда приземляюсь. Мне стало очень комфортно просто кататься. Я также стараюсь всё делать, показывать лучшее, но также стараюсь просто

наслаждаться процессом. В этом сезоне я именно начала наслаждаться своим катанием», — передаёт слова Левито корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Лидером короткой программы стала представительница Японии Ами Накаи с результатом 78,00. Вторая — Каори Сакамото (76,20).