Главная Фигурное катание Новости

Левито — об изменениях: я перестала чувствовать тяжесть, когда приземляю прыжки

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) в одиночном катании Изабо Левито высказалась о своём выступлении в короткой программе на первом этапе серии Гран-при ISU в Париже. За своё выступление она получила 73,37 балла и заняла третье место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.00
2
Каори Сакамото
Япония
76.20
3
Изабо Левито
США
73.37

«С этого года я меньше контролирую прыжки. Я перестала чувствовать тяжесть, когда приземляюсь. Мне стало очень комфортно просто кататься. Я также стараюсь всё делать, показывать лучшее, но также стараюсь просто
наслаждаться процессом. В этом сезоне я именно начала наслаждаться своим катанием», — передаёт слова Левито корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Лидером короткой программы стала представительница Японии Ами Накаи с результатом 78,00. Вторая — Каори Сакамото (76,20).

Японка Накаи выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Париже, Сакамото — вторая
