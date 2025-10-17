Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Я не была удивлена». Накаи — о том, что победила Сакамото и Левито

«Я не была удивлена». Накаи — о том, что победила Сакамото и Левито
Комментарии

Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как отреагировала на победу в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU. Накаи получила от судей 78,00 баллов и обошла соотечественницу Каори Сакамото (76,20) и представительницу США Изабо Левито (73,37).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.00
2
Каори Сакамото
Япония
76.20
3
Изабо Левито
США
73.37

«Как только закончила короткую программу, была очень рада, но не удивлена своей победе. Когда увидела такие высокие оценки, просто была счастлива и высоко прыгала», — передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Фигурное катание. Гран-при ISU, 1-й этап. Париж. Женщины. Короткая программа.

  1. Ами Накаи (Япония) – 78,00 балла.
  2. Каори Сакамото (Япония) – 76,20.
  3. Изабо Левито (США) – 73,37.
  4. Рён Сумиёси (Япония) – 71,03.
  5. Лорин Шильд (Франция) – 62,45.
