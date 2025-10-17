«Я не была удивлена». Накаи — о том, что победила Сакамото и Левито

Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, как отреагировала на победу в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU. Накаи получила от судей 78,00 баллов и обошла соотечественницу Каори Сакамото (76,20) и представительницу США Изабо Левито (73,37).

«Как только закончила короткую программу, была очень рада, но не удивлена своей победе. Когда увидела такие высокие оценки, просто была счастлива и высоко прыгала», — передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Фигурное катание. Гран-при ISU, 1-й этап. Париж. Женщины. Короткая программа.