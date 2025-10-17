Накаи — о короткой программе первого этапа ГП ISU в Париже: надо было кататься качественно

Японская фигуристка Ами Накаи рассказала, какую цель ставила перед собой во время короткой программы на первом этапе Гран-при ISU в Париже, отметив, что летом очень много работала над тройным акселем.

«Переходя из юниоров во взрослые, больше всего хотела кататься с множеством известных фигуристов. Но в этой короткой программе мне также надо было кататься качественно и желательно приземлить мой тройной аксель. Это дало мне лучший балл в карьере.

Работала этим летом очень много, чтобы сделать мой тройной аксель стабильным. Много думала, что же для меня такое идеальный тройной аксель, старалась делать много подобных попыток. Всё это результат тренировок. С короткой программой мне также помогал Дайсукэ Такахаси. И это тоже дало мне уверенность при исполнении программы», – передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Накаи выиграла короткую программу на Гран-при ISU в Париже, набрав 78,00 балла.