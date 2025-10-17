«Может быть преимуществом». Накаи — о выборе итальянской музыки для короткой программы

Японская фигуристка Ами Накаи поделилась мнением, как выбор итальянской музыки для короткой программы может повлиять на удачное выступление на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«Мой хореограф выбрал музыку для короткой программы. Он сказал, что она очень мне подходит и раскрывает меня. Но он также сказал мне, что так как Олимпийские игры проходят в Италии, это может быть неким преимуществом», — передаёт слова Накаи корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.