Сакамото — о КП: так как ОИ будут в Италии, решили выбрать вариант итальянской музыки

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото высказалась о своей короткой программе на сезон-2025/2026.

«Моя музыка была выбрана хореографом Бенуа Ришо. Это было предложение, на которое я не могла ответить отрицательно. Он прислал мне два варианта — полностью английскую песню и английскую плюс итальянскую. Мы решили, так как Олимпийские игры проходят в Италии, нужно выбрать второй вариант», — передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

В короткой программе на первом этапе Гран-при ISU Каори Сакамото заняла второе место с результатом 76,20 балла. Лидером стала её соотечественница Ами Накаи (78,00).