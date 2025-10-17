Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Левито: теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм

Левито: теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) в одиночном катании Изабо Левито поделилась мнением, как она воспринимает соревнования в сезоне, отметив, что считает каждый старт подготовкой к Олимпийским играм – 2026.

«Не так много всего изменилось в моём тренировочном процессе. Просто ментально начала готовиться. Теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм, потому что это самое важное в нашей карьере. Именно там я хочу показать свой максимум», — передаёт слова Левито корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции на первом этапе ГП ISU в Париже.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Левито — об изменениях: я перестала чувствовать тяжесть, когда приземляю прыжки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android