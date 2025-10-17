Левито: теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) в одиночном катании Изабо Левито поделилась мнением, как она воспринимает соревнования в сезоне, отметив, что считает каждый старт подготовкой к Олимпийским играм – 2026.

«Не так много всего изменилось в моём тренировочном процессе. Просто ментально начала готовиться. Теперь каждое соревнование воспринимается как подготовка к Олимпийским играм, потому что это самое важное в нашей карьере. Именно там я хочу показать свой максимум», — передаёт слова Левито корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции на первом этапе ГП ISU в Париже.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.