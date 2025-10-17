Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Левито отреагировала на то, что многие просили её вернуть КП прошлого сезона

Серебряный призёр чемпионата мира (2024) в одиночном катании Изабо Левито отреагировала на то, что её просили вернуть короткую программу прошлого сезона «Завтрак у Тиффани».

«Многие сказали мне оставить программу прошлого года «Завтрак у Тиффани», так как это известный фильм и великая Одри Хепбёрн. Но нынешняя короткая программа по стилистике похожа на неё, это также кинофильм. Просто теперь я катаю Софи Лорен. Мы выбрали её в том числе из-за того, что она итальянка, а также великая дива. Поэтому мне теперь нравится катать её», — передаёт слова Левито корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

На первом этапе серии Гран-при ISU в Париже в короткой программе Левито получила 73,37 балла и заняла третье место.

