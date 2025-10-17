Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Фигурное катание

«Мне надо толкать себя вперёд». Сакамото — о желании хорошо выступить на Олимпиаде

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, что ей пришлось увеличить нагрузки летом, чтобы добиться хороших результатов на Олимпийских играх – 2026.

«Это лето было одно из самых сложных в моей жизни. Мне было необходимо усилить нагрузки, чтобы добиться результатов, которых хочу. И важно было добиться идеальной формы – ещё потому, что это олимпийский сезон, у всех вырастают крылья. Мне надо толкать себя вперёд», – передаёт слова Сакамото корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции на этапе ГП ISU в Париже.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

