Японцы Миура/Кихира выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при ISU в Париже

Двукратные чемпионы мира в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихира выиграли короткую программу в соревнованиях пар на первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция). Миура/Кихира получили от судей 79,44 балла за свой прокат.

На второй позиции расположилась пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам из Канады с 74,26 баллами в активе. Тройку лучших замыкают представители Венгрии Мария Павлова/Алексей Святченко с 70,15 баллами.

Фигурное катание. Гран-при ISU, первый этап. Париж. Спортивные пары. Короткая программа:

1. Рику Миура/Рюити Кихира (Япония) – 79,44 балла.

2. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 74,26.

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 70,15.

4. Кейти Макбит/Даниил Паркман (США) – 63,31.

5. Одри Шин/Балаж Надь (США) – 61,79.