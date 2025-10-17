Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Главная Фигурное катание Новости

Павлова рассказала о травме Святченко, которая не позволила им начать сезон раньше

Венгерская фигуристка Мария Павлова, выступающая в паре с Алексеем Святченко, рассказала, почему травма партнёра не позволила им начать сезон-2025/2026 раньше.

«Мы не участвовали в челленджере, потому что мой партнёр имел некоторые проблемы с плечом. Но сейчас всё хорошо. Для меня было немного сложно входить в сезон сразу на Гран-при, без участия в челленджерах. Мои ноги подкашивались, но Лёша был как скала. Так что всё получилось», – передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Пара Павлова/Святченко принимает участие в первом этапе Гран-при ISU – 2025 в Париже. После короткой программы венгерские фигуристы занимают третье место, набрав 70,15 балла.

