«Мечта сбылась сегодня». Павлова и Святченко — о лучших баллах в карьере в КП

Венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко высказалась о лучших баллах в карьере за короткую программу. На первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция) они получили от судей 70,15 балла.

«Мы чувствуем себя хорошо. Это была моя мечта достичь больше 70 балла в короткой программе. Я очень счастлива. Сегодня она сбылась», — передаёт слова Павловой и Святченко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Победителями стали двукратные чемпионы мира японцы Рику Миура и Рюити Кихира с результатом 79,44 балла. На второй позиции расположилась пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам из Канады (74,26).