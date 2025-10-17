«Мечта сбылась сегодня». Павлова и Святченко — о лучших баллах в карьере в КП
Поделиться
Венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко высказалась о лучших баллах в карьере за короткую программу. На первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция) они получили от судей 70,15 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 20:50 МСК
Окончено
1
Япония
2
Канада
3
Венгрия
«Мы чувствуем себя хорошо. Это была моя мечта достичь больше 70 балла в короткой программе. Я очень счастлива. Сегодня она сбылась», — передаёт слова Павловой и Святченко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.
Победителями стали двукратные чемпионы мира японцы Рику Миура и Рюити Кихира с результатом 79,44 балла. На второй позиции расположилась пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам из Канады (74,26).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:04
-
21:46
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:20
-
21:04
-
20:41
-
20:25
-
20:03
-
19:22
-
18:24
-
00:04
- 16 октября 2025
-
23:43
-
22:45
-
19:50
-
19:25
-
19:00
-
18:55
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:33
-
15:15
-
14:50