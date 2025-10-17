Скидки
«Мечта сбылась сегодня». Павлова и Святченко — о лучших баллах в карьере в КП

Венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко высказалась о лучших баллах в карьере за короткую программу. На первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция) они получили от судей 70,15 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 20:50 МСК
Окончено
1
Япония
2
Канада
3
Венгрия

«Мы чувствуем себя хорошо. Это была моя мечта достичь больше 70 балла в короткой программе. Я очень счастлива. Сегодня она сбылась», — передаёт слова Павловой и Святченко корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Победителями стали двукратные чемпионы мира японцы Рику Миура и Рюити Кихира с результатом 79,44 балла. На второй позиции расположилась пара Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам из Канады (74,26).

