Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миура и Кихира объяснили, почему оставили прошлогоднюю КП на олимпийский сезон

Миура и Кихира объяснили, почему оставили прошлогоднюю КП на олимпийский сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратные чемпионы мира в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихира рассказали, почему приняли решение оставить прошлогоднюю короткую программу на олимпийский сезон.

«В прошлом году у нас был первый опыт работы с Ше-Линн Бурн, и это был прекрасный опыт. Конечно, от старта и до финиша программа наполнена множеством элементов, из-за чего сначала она была для нас очень тяжелой. Но с тем, как сезон проходил, мы были более уверенными в себе, и катались лучше. В этом сезоне мы добавили больше музыкальных и технических фишек, так что программа стала ещё лучше», – передаёт слова Миуры и Кихиры корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android