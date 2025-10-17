Миура и Кихира объяснили, почему оставили прошлогоднюю КП на олимпийский сезон

Двукратные чемпионы мира в парном катании японцы Рику Миура и Рюити Кихира рассказали, почему приняли решение оставить прошлогоднюю короткую программу на олимпийский сезон.

«В прошлом году у нас был первый опыт работы с Ше-Линн Бурн, и это был прекрасный опыт. Конечно, от старта и до финиша программа наполнена множеством элементов, из-за чего сначала она была для нас очень тяжелой. Но с тем, как сезон проходил, мы были более уверенными в себе, и катались лучше. В этом сезоне мы добавили больше музыкальных и технических фишек, так что программа стала ещё лучше», – передаёт слова Миуры и Кихиры корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.