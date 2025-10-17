Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стеллато-Дудек и Дешам рассказали, как решились на сальто в своей программе

Стеллато-Дудек и Дешам рассказали, как решились на сальто в своей программе
Аудио-версия:
Комментарии

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам рассказали, как решились на сальто в короткой программе. На первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция) в короткой программе Стеллато-Дудек и Дешам заняли второе место с результатом 74,26 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Короткая программа
17 октября 2025, пятница. 20:50 МСК
Окончено
1
Япония
2
Канада
3
Венгрия

«Больше года пыталась уговорить Максима сделать это. Он сказал, что считает это слишком опасным. Но моей первоначальной идеей вообще было спрыгнуть с его плеч и сделать сальто назад (смеётся). И поэтому он наложил вето на эту идею. Тогда подумала, возможно, всё-таки смогу спрыгнуть с его спины. И он сказал: «Твои лезвия порежут мне спину». А я ответила: «Иди, надень накладки в костюм, всё будет хорошо». Но он и тут отказался.

Так что во время нашего отпуска вне сезона попросила его просто подыграть мне, пойти со мной в спортзал. Найду нам тренера по гимнастике, если не смогу сделать это в первый день, сдамся. И, конечно же, смогла сделать это в первый день. Но я занималась гимнастикой больше десяти лет, как и фигурным катанием, гимнастикой и балетом, так что сальто назад было для меня не в диковинку. Как научилась это делать, Максим развернулся на 180 градусов в этом вопросе, теперь он очень рад нашему элементу», — передаёт слова Стеллато-Дудек корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.

Материалы по теме
Японцы Миура/Кихара выиграли короткую программу на первом этапе Гран-при ISU в Париже
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android