Стеллато-Дудек и Дешам рассказали, как решились на сальто в своей программе

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам рассказали, как решились на сальто в короткой программе. На первом этапе Гран-при ISU в Париже (Франция) в короткой программе Стеллато-Дудек и Дешам заняли второе место с результатом 74,26 балла.

«Больше года пыталась уговорить Максима сделать это. Он сказал, что считает это слишком опасным. Но моей первоначальной идеей вообще было спрыгнуть с его плеч и сделать сальто назад (смеётся). И поэтому он наложил вето на эту идею. Тогда подумала, возможно, всё-таки смогу спрыгнуть с его спины. И он сказал: «Твои лезвия порежут мне спину». А я ответила: «Иди, надень накладки в костюм, всё будет хорошо». Но он и тут отказался.

Так что во время нашего отпуска вне сезона попросила его просто подыграть мне, пойти со мной в спортзал. Найду нам тренера по гимнастике, если не смогу сделать это в первый день, сдамся. И, конечно же, смогла сделать это в первый день. Но я занималась гимнастикой больше десяти лет, как и фигурным катанием, гимнастикой и балетом, так что сальто назад было для меня не в диковинку. Как научилась это делать, Максим развернулся на 180 градусов в этом вопросе, теперь он очень рад нашему элементу», — передаёт слова Стеллато-Дудек корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина с пресс-конференции.