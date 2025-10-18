Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Ильи Малинина на 1-м этапе Гран-при ISU

Сегодня, 18 октября, в Анже (Франция) лучшие фигуристы мира представят свои короткие программы на первом этапе серии Гран-при ISU в сезоне-2025/2026. Начало прокатов первой разминки назначено на 19:10 мск.

Нельзя не отметить, что в Анже на старт сезона приехал двукратный чемпион мира, двукратный победитель финалов Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин. Помимо него, в Анже выступят такие топы, как лидер французской сборной, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе и другие.