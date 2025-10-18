Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Фигурное катание

Гран-при ISU, 1-й этап, мужчины, короткая программа: во сколько начало, где смотреть

Где смотреть прямую трансляцию короткой программы Ильи Малинина на 1-м этапе Гран-при ISU
Сегодня, 18 октября, в Анже (Франция) лучшие фигуристы мира представят свои короткие программы на первом этапе серии Гран-при ISU в сезоне-2025/2026. Начало прокатов первой разминки назначено на 19:10 мск.

Права на трансляцию короткой программы у мужчин на первом этапе Гран-при ISU в России принадлежат Okko.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Короткая программа
18 октября 2025, суббота. 19:10 МСК
Не началось

Нельзя не отметить, что в Анже на старт сезона приехал двукратный чемпион мира, двукратный победитель финалов Гран-при ISU американский фигурист Илья Малинин. Помимо него, в Анже выступят такие топы, как лидер французской сборной, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе и другие.

