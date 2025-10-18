Денис Васильев покинул школу в Швейцарии, где тренировался у Ламбьеля

Латвийский фигурист Денис Васильев покинул школу в швейцарском Шампери, где тренировался на протяжении девяти лет под руководством серебряного призёра Олимпиады в Турине Стефана Ламбьеля. Об этом сообщил официальный аккаунт спортивной школы на странице в соцсети.

«После девяти лет в Шампери Денис решил что-то изменить. Вступая в свой 11-й взрослый сезон в 26 лет, он является одним из самых опытных спортсменов в мире, и мы верим, что он лучше всех знает, что ему нужно. С огромным счастьем и гордостью вспоминаем наше совместно проведённое время. Восхищаемся его храбростью взять на себя ответственность за свою карьеру и желаем ему всего самого наилучшего на новом пути, который он сам себе создаёт, начиная уже на следующей неделе на Гран-при в Китае. Мы всегда будем болеть за тебя», — написал аккаунт школы в соцсети.

Васильев является бронзовым призёром чемпионата Европы (2022), многократным чемпионом Латвии и серебряным призёром юношеских Олимпийских игр.