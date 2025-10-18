Нина Пинзаррон пропустит оба этапа Гран-при ISU

Бельгийская фигуристка Нина Пинзаррон снялась с обоих этапов Гран-при ISU, на которые была заявлена. Причиной послужило состояние здоровья спортсменки. Об этом она сообщила у себя в соцсети.

«Дорогие, я и моя команда решили не соревноваться в серии Гран-при этого сезона для того, чтобы дать моему телу время, необходимое для восстановления от травм, и подготовиться к тому, что будет дальше, — в особенности к Олимпийским играм.

Я остаюсь сосредоточенной, мотивированной и благодарной за каждый момент на льду. Вернусь с ещё большими страстью, эмоциями и силой», — написала фигуристка у себя на странице в соцсети.

Нина Пинзаррон должна была принять участие в этапах Гран-при в Канаде (31 октября — 2 ноября) и Китае (24 —26 октября). Ранее о паузе в соревнованиях заявили швейцарская фигуристка Кимми Репонд и эстонка Нина Петрыкина.