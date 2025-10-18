Ученик Мишина — о работе с Туктамышевой: видит, что прыжок не идёт, и может поправить
Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, высказался о работе с чемпионкой мира (2015) Елизаветой Туктамышевой.
– В группе Алексея Николаевича сейчас работает очень много специалистов, в том числе с прошлого года подключилась Елизавета Туктамышева. Работает ли она с тобой? Давала ли какие-то советы?
– Она тренирует в нашей группе, иногда шеф говорит: «Поработайте с акселем», бывает, что она видит – какой-то прыжок не идёт, может указать на ошибку и поправить. Очень приятно с ней работать, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
