Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина — о работе с Туктамышевой: видит, что прыжок не идёт, и может поправить

Ученик Мишина — о работе с Туктамышевой: видит, что прыжок не идёт, и может поправить
Комментарии

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, высказался о работе с чемпионкой мира (2015) Елизаветой Туктамышевой.

– В группе Алексея Николаевича сейчас работает очень много специалистов, в том числе с прошлого года подключилась Елизавета Туктамышева. Работает ли она с тобой? Давала ли какие-то советы?
– Она тренирует в нашей группе, иногда шеф говорит: «Поработайте с акселем», бывает, что она видит – какой-то прыжок не идёт, может указать на ошибку и поправить. Очень приятно с ней работать, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android