Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Ленков назвал лучшего спортсмена в истории фигурного катания

Ученик Мишина Ленков назвал лучшего спортсмена в истории фигурного катания
Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, назвал двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю лучшим спортсменом в истории фигурного катания.

– Есть ли у тебя любимые фигуристы, программы, которые ты часто пересматриваешь?
– Юдзуру Ханю, мне кажется, это лучший спортсмен в истории фигурного катания (улыбается). Мне очень нравилась короткая программа в олимпийском сезоне-2021/2022, а также произвольная «Сеймэй», — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырёхкратным победителем финалов Гран-при и победителем Турнира четырёх континентов (2020) в мужском одиночном катании.

