Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«С Женей и Глебом очень хорошо дружим». Герман Ленков — об атмосфере в группе Мишина

«С Женей и Глебом очень хорошо дружим». Герман Ленков — об атмосфере в группе Мишина
Комментарии

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, тренирующийся у Алексея Мишина, высказался об атмосфере в группе и взаимоотношениях с двукратным чемпионом России в одиночном катании Евгением Семененко и серебряным призёром чемпионата России – 2025 Глебом Лутфуллиным.

– У вас на льду тренируется много топ-фигуристов. Как бы ты оценил атмосферу в группе Алексея Мишина?
– Атмосфера в группе очень классная, и с Женей [Семененко], и с Глебом [Лутфуллиным] очень хорошо дружим, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Герман Ленков высказался о работе с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

Материалы по теме
«Очень приятно работать с Туктамышевой». Интервью с новым талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Очень приятно работать с Туктамышевой». Интервью с новым талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android