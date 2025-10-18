«С Женей и Глебом очень хорошо дружим». Герман Ленков — об атмосфере в группе Мишина

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, тренирующийся у Алексея Мишина, высказался об атмосфере в группе и взаимоотношениях с двукратным чемпионом России в одиночном катании Евгением Семененко и серебряным призёром чемпионата России – 2025 Глебом Лутфуллиным.

– У вас на льду тренируется много топ-фигуристов. Как бы ты оценил атмосферу в группе Алексея Мишина?

– Атмосфера в группе очень классная, и с Женей [Семененко], и с Глебом [Лутфуллиным] очень хорошо дружим, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

