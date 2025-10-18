«Понимает все тонкости». Ученик Мишина — о том, как Ветлугин ставил ему короткую программу

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, рассказал о работе с победителем и призёром этапов Гран-при России Матвеем Ветлугиным.

– В одном из предыдущих сезонов у тебя была программа под рок-оперу «Моцарт», которую поставил Матвей Ветлугин, при этом тогда вы катались в одной группе. Каково тебе было работать с Матвеем?

– Очень понравилось! Он спортсмен и понимает все тонкости, где может быть удобно, а где неудобно. Тогда мы очень хорошо общались, и сам процесс постановки был очень классным, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.