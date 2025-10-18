Ученик Мишина Ленков ответил, собирается ли вставлять четверной лутц в программы

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, рассказал, собирается ли добавлять в свои программы четверной лутц.

– Куда есть ещё расти по контенту? На тренировках ты делал четверной лутц.

– Есть куда расти, но пока не работаем над четверным лутцем, накатываем тот контент, который есть. На этапах буду выступать с ним, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Герман Ленков рассказал «Чемпионату» о работе с чемпионкой мира (2015) Елизаветой Туктамышевой, а также об атмосфере в группе Алексея Мишина.