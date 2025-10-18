Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Произвольная программа
Герман Ленков рассказал о переходе от Вероники Дайнеко к Алексею Мишину

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков высказался о переходе от Вероники Дайнеко в группу заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина.

– Когда случился твой переход в группу Алексея Мишина?
– Сначала я был в группе у Владислава Дмитриевича Сезганова, но она распалась, и потом я катался у Вероники Дайнеко, а три года назад перешёл в группу к Алексею Николаевичу, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ленков занял второе место на первом этапе юниорского Гран‑при России, набрав 224,24 балла. На мемориале Н.А.Панина‑Коломенкина‑2025 Ленков занял второе место, набрав 242,80 балла.

