«Не сказал бы, что тяжело катать». Ученик Мишина — о своей программе на тему Холокоста

Призёр этапа Гран-при России среди юниоров фигурист Герман Ленков, который тренируется в группе Алексея Мишина, высказался о своей произвольной программе на тему Холокоста.

– Твоя новая произвольная программа затрагивает достаточно тяжёлую тему Второй мировой войны и холокоста. Не сложно ли воплощать на льду такую историю?

– Сначала я не знал, что это за музыка, мы просто поставили программу. Где-то через неделю Елизавета Навиславская рассказала про фильм «Свидетели». Не сказал бы, что это тяжело катать. Мне как будто даже легче катать эту программу, чем что-то весёлое, — сказал Ленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.